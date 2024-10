Agi.it - Processo Open Arms: Salvini in aula bunker. Lega in piazza con Giorgetti

(Di venerdì 18 ottobre 2024) AGI - "Quidel carcere Pagliarelli di Palermo. A testa alta, senza paura, per l'Italia e gli italiani". A scriverlo su X è Matteo, leader della, che questa mattina è nell'del carcere palermitano per l'udienza del. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è imputato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio, per avere impedito lo sbarco della nave della ong spagnola con a bordo 147 migranti bloccati a mezzo miglio da Lampedusa. Il ministro è giunto insieme allale Giulia Bongiorno. Nella requisitoria di due udienze fa l'accusa ha chiesto per il leader della6 anni di reclusione.in. C'è Giorgetti Contemporaneamente, sempre a Palermo, inPoliteama, è in corso una manifestazione organizzata dallain sostegno di