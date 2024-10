Politano, ora Conte lo coccola e il record è vicinissimo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Matteo Politano vicinissimo ad uno straordinario record: e ora Antonio Conte lo coccola Da scartato con l’Inter a coccolato col Napoli. Antonio Conte ha ammesso di aver trovato un Politano migliorato, cresciuto tatticamente. In una parola maturato. E pensare che proprio quando il tecnico sedeva sulla panchina dei nerazzurri, liberò l’esterno d’attacco nel mercato di gennaio, concedendolo agli azzurri all’epoca allenati da Gattuso. Ora, Politano è praticamente uno degli inamovibili. L’attaccante addirittura non soffrirebbe il ballottaggio con Neres, poiché per il mister la posizione traballante potrebbe essere quella di Kvaratskhelia. Ad ogni modo, Matteo sta disputando un inizio di stagione importante, sia dal punto offensivo che in fase di non possesso. Spazionapoli.it - Politano, ora Conte lo coccola e il record è vicinissimo Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Matteoad uno straordinario: e ora AntonioloDa scartato con l’Inter ato col Napoli. Antonioha ammesso di aver trovato unmigliorato, cresciuto tatticamente. In una parola maturato. E pensare che proprio quando il tecnico sedeva sulla panchina dei nerazzurri, liberò l’esterno d’attacco nel mercato di gennaio, concedendolo agli azzurri all’epoca allenati da Gattuso. Ora,è praticamente uno degli inamovibili. L’attaccante addirittura non soffrirebbe il ballottaggio con Neres, poiché per il mister la posizione traballante potrebbe essere quella di Kvaratskhelia. Ad ogni modo, Matteo sta disputando un inizio di stagione importante, sia dal punto offensivo che in fase di non possesso.

