Paura alla stazione Torre Maura della metro C di Roma: fumo e evacuazioni per un corto circuito

Venerdì pomeriggio, la stazione Torre Maura della linea C della metropolitana di Roma è stata teatro di un episodio che ha sollevato preoccupazioni tra i passeggeri. L'allerta scattata per la presenza di fumo ha portato all'evacuazione immediata della stazione, provocando un intervento tempestivo delle squadre di emergenza. Fortunatamente, l'incidente si è concluso senza conseguenze gravi, ma ha evidenziato la necessità di procedure di sicurezza efficienti nel trasporto pubblico.

L'allerta scattata per la presenza di fumo

Intorno alle 15:30, al numero di emergenza 112 è stata ricevuta una segnalazione riguardante fumi sospetti all'interno della stazione Torre Maura, situata tra via Casilina e via Giglioli. La segnalazione ha messo in moto una serie di procedure standard di emergenza.

