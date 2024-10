Ora la scienza è a portata di mano. Arriva il festival Fermhamente (Di venerdì 18 ottobre 2024) La scienza diffusa e avvicinata alle persone, tra laboratori, conferenze, exhibit, per ragionare dalla costruzione della sonda spaziale alle asimmetrie nell’aria, dai libri avvelenati ai quadrati magici, dal sistema solare ai misteri matematici fino al lavoro della polizia scientifica. Questo e molto altro nell’ottava edizione di Fermhamente, il festival della scienza di Fermo, promosso dal Comune con il coordinamento di Labilia e la direzione scientifica di Andrea Capozucca, in programma fino a domenica. Ilrestodelcarlino.it - Ora la scienza è a portata di mano. Arriva il festival Fermhamente Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ladiffusa e avvicinata alle persone, tra laboratori, conferenze, exhibit, per ragionare dalla costruzione della sonda spaziale alle asimmetrie nell’aria, dai libri avvelenati ai quadrati magici, dal sistema solare ai misteri matematici fino al lavoro della polizia scientifica. Questo e molto altro nell’ottava edizione di, ildelladi Fermo, promosso dal Comune con il coordinamento di Labilia e la direzione scientifica di Andrea Capozucca, in programma fino a domenica.

