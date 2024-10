Ilfattoquotidiano.it - Natale e Capodanno a New York, è sempre festa nella City

(Di venerdì 18 ottobre 2024) New. Un cliché cinematografico, un evergreen tanto consueto da sembrarci familiare, sarà che dal mese di novembre i palinsesti televisivi propongono Christmas movies a ripetizione, dove la città non è una semplice location ma una vera protagonista. Abbiamo imparato ad amarla con il vestito delle Feste: l’albero a Rockefeller Plaza, le piste di pattinaggio affollate, le decorazioni sfarzose delle vetrine di Saks, quelle mirabolanti di Dyker Heights, il quartiere più festoso di Brooklyn, e poi Manhattan: “Quest’isola, che galleggia su acqua di fiume come un iceberg di diamanti” diceva Truman Capote, figuriamoci in questo periodo dell’anno! Eppure le atmosfere “alla Dickens”, più autentiche e sognati, si colgono nelle retrovie, dove le ghirlande sono appese alle porte e il vischio ai soffitti.