Nadal | Avere mio figlio al mio fianco mi ha aiutato a superare i problemi degli ultimi due anni

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Al Six Kings Slam ieriha giocato una delle ultime partite della sua carriera contro Alcaraz. Non c’è stata storia. Doppio 6-3 a favore del murciano numero 2 al mondo. Domaniaffronterà Djokovic nella finale per il terzo posto.ha commentato così la sconfitta nelle dichiarazioni riportate da Marca: «È stato un grande piacere giocare questa semifinale con Carlos. È stato troppo bravo e negliha giocato in modo fantastico. Io ci ho provato, ma non è stato sufficiente contro una bestia». Poi sul, che era lì ad assistere al match: «Da quando è nato, ho perso più di quanto abbia vinto. Averlo al miomi hache ho avuto neglidue». Sul futuro: «Penso che mi allenerò questo venerdì, è un giorno in più per continuare a migliorare in vista della Coppa Davis a Malaga.