MotoGp in Australia | orari programma e dove vederlo in tv

(Adnkronos) – La MotoGp entra nel vivo. I piloti volano in Australia per la 17esima tappa del mondiale, dove sul circuito di Phillip Island si sfideranno, ancora una volta, Jorge Martin, leader della classifica, e Pecco Bagnaia , campione del mondo in carica e primo inseguitore. Al momento sono soltanto 10 i punti che separano i due, con lo spagnolo che guida a quota 392 punti e con l'azzurro che vuole provare il sorpasso già nel prossimo weekend. Sveglia all'alba per i tanti tifosi che vorranno seguire la Ducati sul circuito Australiano. Si parte venerdì 18 ottobre con le prime prove libere, in programma all'1.40 ora italiana, seguite dalle pre-qualifiche alle 6. Il giorno successivo, sabato 19 ottobre, si torna in pista all'1.05 italiana per la terza sessione di libere e le qualifiche, in programma all'1.45. Alle 6 invece andrà in scena la gara Sprint.

MotoGP - prove libere GP Australia oggi in tv : orari - programma e come seguirle in diretta - The post MotoGP, prove libere GP Australia oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta appeared first on SportFace. La MotoGP sbarca sul circuito di Philip Island, per il Gran Premio d’Australia. Si tratta del diciassettesimo appuntamento per il motomondiale, che si avvia verso i titoli di coda della stagione 2024. (Sportface.it)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : nella notte le prove libere con Bagnaia e Martin - A questo si aggiungono delle condizioni meteorologiche avverse, con il rischio concreto di pioggia. Al momento l’iberico guida la classifica piloti con 392 punti, dieci punti in più del ducatista. Rimane da capire dunque se le prove potranno dare delle indicazioni concrete o se rimarranno solo delle occasioni di sperimentazione da parte dei vari team Inutile dire che i fari saranno puntati su ... (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Bagnaia-Martin ai ferri corti - prove libere nella notte - Un equilibrio precario destinato a cambiare in questo fine settimana. Alle 1:45 le prove libere 1, alle 6. Il tracciato oceanico infatti è stato appena rivestito da un nuovo manto d’asfalto, fattore che creerà sicuramente qualche grattacapo ai piloti in pista. Buon divertimento! . Rimane da capire dunque se le prove potranno dare delle indicazioni concrete o se rimarranno solo delle occasioni di ... (Oasport.it)