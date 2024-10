Mondiali Paratriathlon, Tarantello e Visaggi d’argento Ptvi (Di venerdì 18 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Sorrisi d’argento a Torremolinos, in Andalusia, sulla costa meridionale della Spagna per il Paratriathlon italiano. Le due azzurre Francesca Tarantello e la sua guida Silvia Visaggi (Valdigne Triathlon), dopo un lotta lunga 750 metri di nuoto, 20km di ciclismo e 5 km di corsa sono le nuove vice campionesse del mondo categoria Ptvi e si confermano ai vertici Mondiali della categoria PTWC dopo il titolo del 2023 a Pontevedra e la prestigiosa medaglia d’argento alle Paralimpiadi di Parigi 2024. La vittoria nella categoira Ptvi è andata alla campionessa olimpica in carica, la spagnola Susana Rodriguez, che ha dominato la gara mondiale disputata con il supporto del pubblico spagnolo. Argento per le due azzurre. Al terzo posto bronzo per l’atleta brasiliana Leticia Freitas che ha conquistato così la sua prima medaglia mondiale. Unlimitednews.it - Mondiali Paratriathlon, Tarantello e Visaggi d’argento Ptvi Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Sorrisia Torremolinos, in Andalusia, sulla costa meridionale della Spagna per ilitaliano. Le due azzurre Francescae la sua guida Silvia(Valdigne Triathlon), dopo un lotta lunga 750 metri di nuoto, 20km di ciclismo e 5 km di corsa sono le nuove vice campionesse del mondo categoriae si confermano ai verticidella categoria PTWC dopo il titolo del 2023 a Pontevedra e la prestigiosa medagliaalle Paralimpiadi di Parigi 2024. La vittoria nella categoiraè andata alla campionessa olimpica in carica, la spagnola Susana Rodriguez, che ha dominato la gara mondiale disputata con il supporto del pubblico spagnolo. Argento per le due azzurre. Al terzo posto bronzo per l’atleta brasiliana Leticia Freitas che ha conquistato così la sua prima medaglia mondiale.

