Mister Movie | Fedez e Ferragni non riescono a vendere Villa Matilda a Como, ecco perché (Di venerdì 18 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: La Villa dei Ferragnez rimane invenduta: perché? La splendida Villa sul Lago di Como, acquistata e ristrutturata da Fedez e Chiara Ferragni, sembra non trovare un acquirente. Nonostante la posizione incantevole e le finiture di lusso, la proprietà rimane sul mercato da diversi mesi. Un prezzo troppo alto? Secondo il Corriere della Sera, il motivo principale di questa difficoltà potrebbe essere il prezzo richiesto. I Ferragnez avrebbero infatti aumentato notevolmente il valore della Villa rispetto a quanto pagato all’acquisto, chiedendo ora circa il doppio. Non solo il prezzo Ma non è solo il prezzo a scoraggiare i potenziali acquirenti. Sembra che anche la ristrutturazione precedente all’acquisto dei Ferragnez non abbia incontrato il favore di tutti. Mistermovie.it - Mister Movie | Fedez e Ferragni non riescono a vendere Villa Matilda a Como, ecco perché Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Ladei Ferragnez rimane invenduta:? La splendidasul Lago di, acquistata e ristrutturata dae Chiara, sembra non trovare un acquirente. Nonostante la posizione incantevole e le finiture di lusso, la proprietà rimane sul mercato da diversi mesi. Un prezzo troppo alto? Secondo il Corriere della Sera, il motivo principale di questa difficoltà potrebbe essere il prezzo richiesto. I Ferragnez avrebbero infatti aumentato notevolmente il valore dellarispetto a quanto pagato all’acquisto, chiedendo ora circa il doppio. Non solo il prezzo Ma non è solo il prezzo a scoraggiare i potenziali acquirenti. Sembra che anche la ristrutturazione precedente all’acquisto dei Ferragnez non abbia incontrato il favore di tutti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mister Movie | Fedez e Ferragni non riescono a vendere Villa Matilde a Como - ecco perché - Sembra che anche la ristrutturazione precedente all’acquisto dei Ferragnez non abbia incontrato il favore di tutti. it abbiamo potuto scrivere questa notizia: La villa dei Ferragnez rimane invenduta: perché? La splendida villa sul Lago di Como, acquistata e ristrutturata da Fedez e Chiara Ferragni, sembra non trovare un acquirente. (Mistermovie.it)

“Non solo per il prezzo”. Fedez e Chiara Ferragni : Villa Matilda in vendita - non ci sono compratori - Ma come mai Chiara Ferragni e Fedez non riescono a venderla? Semplice, come riporta il Corriere della Sera, la ragione sta nel prezzo. Secondo qualcuno troppo alto. Come se non bastassero i problemi coniugali, le non proprio semplicissime trattative per la separazione, la ‘questione’ coppia-aperta e tanto altro, c’è un nuovo problema per l’influencer e il rapper. (Caffeinamagazine.it)

Il vero motivo per cui nessuno compra la villa sul Lago di Como di Chiara Ferragni e Fedez - La mega villa sul Lago di Como acquistata nel 2023 da Chiara Ferragni e da Federico Lucia (in arte Fedez) è in vendita da diversi mesi ma nessuno sembra volerla comperare. Villa Matilda, il suo nome prende ispirazione da quello della cagnolina di Chiara, è davvero un immobile meraviglioso: 400... (Quicomo.it)