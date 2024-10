Gaeta.it - Milano: Inaugurata la prima pietra della Torre Seta dopo l’incendio del 2021

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione, un nuovo progetto di riqualificazione urbana in via Antonini a, volto a ripristinare l’area colpita da un devastante incendio avvenuto il 29 agosto. L’incidente ha avuto un impatto significativo, costringendo oltre 80 famiglie ad abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni. La nuovasorgerà nel rispetto delle norme di sicurezza e dei criteri di sostenibilità, con un investimento previsto di 20 milioni di euro e un termine lavori stimato in circa 600 giorni.dele le sue conseguenzeche ha colpito ladei Moro il 29 agostoha sollevato interrogativi sulla sicurezza edilizia e sull’adeguatezza dei materiali utilizzati negli edifici residenziali.