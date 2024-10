Milan, Reijnders in calo con Fonseca: colpa del portoghese? | VIDEO (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milan, le statistiche offensive e difensive di Tijjani Reijnders sono in netto calo quest'anno: la gestione e il sistema tattico di Fonseca sono il vero problema? Milan, le statistiche offensive e difensive di Tijjani Reijnders sono in netto calo quest'anno: la gestione e il sistema tattico di Fonseca sono il vero problema? Questa la tesi di Gazzetta.it in questo VIDEO. Pianetamilan.it - Milan, Reijnders in calo con Fonseca: colpa del portoghese? | VIDEO Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), le statistiche offensive e difensive di Tijjanisono in nettoquest'anno: la gestione e il sistema tattico disono il vero problema?, le statistiche offensive e difensive di Tijjanisono in nettoquest'anno: la gestione e il sistema tattico disono il vero problema? Questa la tesi di Gazzetta.it in questo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan: il padre-agente di Reijnders svela i dettagli della trattativa e racconta il no al Barça - Martin Reijnders, il padre del centrocampista rossonero, ripercorre le negoziazioni vissute in prima persona la scorsa estate. Tijjani Reijnders è l’esempio di come, a volte, le scelte più audaci poss ... (notiziemilan.it)

Theo, che frittata. Leao non morde. Impreciso Morata - MAIGNAN 7,5. Ipnotizza Kean dal dischetto. Vigila tra i pali e in uscita. EMERSON ROYAL 5,5. Costante nell’accompagnare. Solo ... (msn.com)

DE GEA MOSTRUOSO, DODÒ È INDEMONIATO. BENE ADLI, COLPANI IN RIPRESA, LAMPO GUDMUNDSSON - DE GEA - Prima deviazione, non banale, su un tiro di Leao mandato in corner. Più semplice il secondo intervento sul tiro centrale del portoghese mentre è decisivo nel mandare in ... (firenzeviola.it)