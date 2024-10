Migranti, nuova tragedia nella Manica: neonato morto in naufragio (Di venerdì 18 ottobre 2024) Parigi, 18 ott. (Adnkronos/Afp) - Un neonato è morto ieri sera nel naufragio di una imbarcazione sovraccarica nella Manica, al largo di Wissant, ha reso noto la prefettura marittima francese. I Migranti cercavano di raggiungere la costa britannica a bordo dell'imbarcazione. Un mese fa 8 Migranti morirono in un naufragio avvenuto ad Ambleteuse, Pas-de-Calais , durante il tentativo di attraversare illegalmente la Manica verso l'Inghilterra. L'imbarcazione si è capovolta mentre si trovava ancora nelle immediate vicinanze della terraferma. Liberoquotidiano.it - Migranti, nuova tragedia nella Manica: neonato morto in naufragio Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Parigi, 18 ott. (Adnkronos/Afp) - Unieri sera neldi una imbarcazione sovraccarica, al largo di Wissant, ha reso noto la prefettura marittima francese. Icercavano di raggiungere la costa britannica a bordo dell'imbarcazione. Un mese fa 8morirono in unavvenuto ad Ambleteuse, Pas-de-Calais , durante il tentativo di attraversare illegalmente laverso l'Inghilterra. L'imbarcazione si è capovolta mentre si trovava ancora nelle immediate vicinanze della terraferma.

