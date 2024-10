Migranti, Meloni soddisfatta: “Finalmente in Ue si ragiona in base ai dati e non alle ideologie” (Di venerdì 18 ottobre 2024) La premier ci ha tenuto a sottolineare che è "curioso notare come, mentre quasi tutta l'Europa discute delle nostre iniziative contro l'immigrazione irregolare e la tratta di esseri umani" in Italia c'è la sinistra "che pensa solo ad attaccarle" L'articolo Migranti, Meloni soddisfatta: “Finalmente in Ue si ragiona in base ai dati e non alle ideologie” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Migranti, Meloni soddisfatta: “Finalmente in Ue si ragiona in base ai dati e non alle ideologie” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La premier ci ha tenuto a sottolineare che è "curioso notare come, mentre quasi tutta l'Europa discute delle nostre iniziative contro l'immigrazione irregolare e la tratta di esseri umani" in Italia c'è la sinistra "che pensa solo ad attaccarle" L'articolo: “in Ue siinaie non” proviene da Il Difforme.

