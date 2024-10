Mercato Napoli, occhio a Bonny: spunta un altro club di Serie A (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ange-Yoan Bonny è uno degli attaccanti sulla lista di Giovanni Manna: spunta un altro club di Serie A che lo sta seguendo. Il Napoli si guarda intorno in vista del Mercato di gennaio. Giovanni Manna sta già lavorando per capire come migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte, e tra i ruoli sui quali si sta soffermando l’attenzione del direttore sportivo c’è di sicuro quello dell’attaccante. Trovare un vice Lukaku sarà uno degli obiettivi principali, considerando che Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone potrebbero non restare ancora per molto tempo in azzurro: entrambi rappresentano tipi di calciatori che non rientrano a pieno nelle idee di gioco di Conte, e per questo si stanno valutando profili alternartivi. Spazionapoli.it - Mercato Napoli, occhio a Bonny: spunta un altro club di Serie A Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ange-Yoanè uno degli attaccanti sulla lista di Giovanni Manna:undiA che lo sta seguendo. Ilsi guarda intorno in vista deldi gennaio. Giovanni Manna sta già lavorando per capire come migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte, e tra i ruoli sui quali si sta soffermando l’attenzione del direttore sportivo c’è di sicuro quello dell’attaccante. Trovare un vice Lukaku sarà uno degli obiettivi principali, considerando che Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone potrebbero non restare ancora per molto tempo in azzurro: entrambi rappresentano tipi di calciatori che non rientrano a pieno nelle idee di gioco di Conte, e per questo si stanno valutando profili alternartivi.

