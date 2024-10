Ilrestodelcarlino.it - Matelica, in dubbio capitan Aquila. Santoni: "Iori? Non rischiamo"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilmastica amaro. Brucia l’eliminazione ai rigori dalla Coppa Italia, perché la squadra – come ha detto il tecnico Giuseppe– ha disputato "una grande partita" e avrebbe meritato, a suo dire, l’approdo alla semifinale del torneo. Forse è mancata, sul 2-0, quella spinta in più che avrebbe potuto favorire il terzo e decisivo gol. Però in campo ci sono anche gli avversari, e l’Osimana ha dimostrato di essere comunque una buona compagine. Adesso si volta pagina, pensando all’Urbania, di scena dopodomani al Giovanni Paolo II. L’allenatore biancorosso non potrà disporre di Wahi squalificato e Mistura fermo per infortunio: la sua lesione muscolare non è di poco conto e quindi i tempi di recupero per lui sono relativamente corti. La difesa, dunque, è in emergenza.