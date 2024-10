Massimo Lopez e la verità sullo scioglimento del Trio con Solenghi e Marchesini: «Colpa mia, soffrivo certe dinamiche» – Il video (Di venerdì 18 ottobre 2024) «sullo scioglimento de Il Trio, non c’è stata una ragione precisa. Ho provocato io, ad un certo punto, una sorta di interruzione di questo sodalizio». Sono le parole di Massimo Lopez che sarà ospite – assieme a Tullio Solenghi – alla trasmissione Ciao Maschio, condotta da Nunzia De Girolamo, nella puntata di domani 19 ottobre su Rai 1. Durante l’intervista, Lopez ha condiviso un momento di riflessione sulla fine del sodalizio con Il Trio, formato insieme a Solenghi e Anna Marchesini, uno dei gruppi comici più amati nella storia della televisione italiana. Lopez ha raccontato di essere stato lui a proporre una pausa di riflessione per il gruppo, sentendosi poco stimolato. «Cominciavo a soffrire un po’ la ripetitività di certe cose. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024) «de Il, non c’è stata una ragione precisa. Ho provocato io, ad un certo punto, una sorta di interruzione di questo sodalizio». Sono le parole diche sarà ospite – assieme a Tullio– alla trasmissione Ciao Maschio, condotta da Nunzia De Girolamo, nella puntata di domani 19 ottobre su Rai 1. Durante l’intervista,ha condiviso un momento di riflessione sulla fine del sodalizio con Il, formato insieme ae Anna, uno dei gruppi comici più amati nella storia della televisione italiana.ha raccontato di essere stato lui a proporre una pausa di riflessione per il gruppo, sentendosi poco stimolato. «Cominciavo a soffrire un po’ la ripetitività dicose.

Massimo Lopez : “Lo scioglimento de Il Trio è colpa mia - soffrivo la ripetitività” - Come una pausa di riflessione di una coppia. . La classica pausa di riflessione. Ha proposto ai suoi compagni una “pausa di riflessione”, simile a quella di una coppia, con l’idea di prendersi tre o quattro anni di stop per poi ritrovarsi. Leggi anche: Massimo Lopez chi è, vita privata e carriera: il Trio che ha consacrato l’attore e la paura per l’infarto Lopez ha spiegato che non c’era ... (Thesocialpost.it)

Massimo Lopez : “Lo scioglimento del Trio fu colpa mia - proposi una pausa di riflessione” - Come facemmo con ‘I Promessi Sposi’, volevamo fare anche l’odissea. “Fu ingenua la proposta – prosegue Lopez – perché chiaramente uno si ferma tre o quattro anni, ma poi dopo ognuno giustamente aveva cominciato a fare altre cose, quindi si rimandava sempre fin quando poi siamo arrivati alla voglia di essere insieme, di fare un revival del nostro trio. (Dailyshowmagazine.com)

Ciao Maschio - la gaffe disastrosa di Massimo Lopez : "Se l'è legata al dito..." - La racconta Massimo Lopez, ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, nella puntata in onda sabato 19 ottobre, in seconda serata su Rai 1. "Dopo cinque anni, quando andiamo a fare un programma con Tullio Solenghi e Anna Marchesini, invitammo tra gli ospiti anche De Gregori, il quale si presentò col cappello e con gli occhiali. (Iltempo.it)