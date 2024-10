Massa Lubrense, sequestrato l’immobile abusivo dell’ex assessore al Condono (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’area era deserta fino almeno al 2007. Priva di qualsiasi costruzione. Questo dicono le aerofotogrammetrie. Da allora in poi, lungo via Cava a Massa Lubrense, nel Napoletano, furono realizzate “opere di urbanizzazione quali strade, viali e varchi d’accesso” che la trasformarono “in un’area antropizzata, snaturandone la particolare bellezza”. E di tutto questo ne avrebbe beneficiato in particolare una casa abusiva e condonata con un Condono ritenuto fasullo. Quale? Quella del dimissionario assessore al Condono Domenico Tizzano. I virgolettati sono estratti da un comunicato della Procura di Torre Annunziata, che rende noto un clamoroso sviluppo della “Condonopoli” di Massa Lubrense, raccontata in questi giorni su ilfattoquotidiano.it. E’ la nota a firma del procuratore Nunzio Fragliasso che informa che i carabinieri hanno sequestrato l’immobile abusivo di Tizzano (e del padre). Ilfattoquotidiano.it - Massa Lubrense, sequestrato l’immobile abusivo dell’ex assessore al Condono Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’area era deserta fino almeno al 2007. Priva di qualsiasi costruzione. Questo dicono le aerofotogrammetrie. Da allora in poi, lungo via Cava a, nel Napoletano, furono realizzate “opere di urbanizzazione quali strade, viali e varchi d’accesso” che la trasformarono “in un’area antropizzata, snaturandone la particolare bellezza”. E di tutto questo ne avrebbe beneficiato in particolare una casa abusiva e condonata con unritenuto fasullo. Quale? Quella del dimissionarioalDomenico Tizzano. I virgolettati sono estratti da un comunicato della Procura di Torre Annunziata, che rende noto un clamoroso sviluppo della “poli” di, raccontata in questi giorni su ilfattoquotidiano.it. E’ la nota a firma del procuratore Nunzio Fragliasso che informa che i carabinieri hannodi Tizzano (e del padre).

