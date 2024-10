Quifinanza.it - Manovra 2025, detrazioni tagliate per single e coppie: la simulazione

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Laprevede tagli allesia per iche per le. Lo scopo del governo Meloni è quello di ottenere risparmi per almeno 1 miliardo di euro. Alle spese detraibili continuano ad applicarsi le classiche aliquote previste per legge: 19% per quelle mediche e farmaceutiche, 50% e 36% per quelle sulle ristrutturazioni edilizie. Ma adesso si aggiunge un tetto in rapporto al reddito e ai carichi familiari. Soffre in particolare chi ha un reddito eccedente i 50.000 euro. Il nuovo sistema non sarà retroattivo e scatterà sulle spese e sui contratti di mutuo a partire dal. Tre soglie per leIl massimo dei tagli allesono previste per iche abbiano un reddito superiore ai 100.000 euro. La categoria meno penalizzata è quella dei contribuenti con più di 3 figli e redditi inferiori a 50.000 euro.