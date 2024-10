Manetti Bros: dall’oscurità di Diabolik alla luce di ‘U.S. Palmese’, la commedia che riscopre il Sud (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il nuovo lavoro dei registi indipendenti Manetti Bros, dal titolo ‘U.S. Palmese’, segna un cambio di rotta rispetto alla saga fumettistica di Diabolik. Con una commedia-fiaba che esplora le contraddizioni del mondo del calcio, il film si svolge nella pittoresca cittadina di Palmi, in Calabria, un luogo che ha una forte connessione personale per i registi. Il lungometraggio, arricchito da un cast eccellente e da una trama coinvolgente, farà il suo debutto alla Festa di Roma, nella sezione Gran Public. Il sogno di Don Vincenzo: un agricoltore in pensione e una squadra di calcio in crisi Protagonista di ‘U.S. Palmese’ è Don Vincenzo, interpretato da Rocco Papaleo, un agricoltore in pensione il cui spirito vivace e le idee stravaganti lo rendono un personaggio affascinante. Gaeta.it - Manetti Bros: dall’oscurità di Diabolik alla luce di ‘U.S. Palmese’, la commedia che riscopre il Sud Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il nuovo lavoro dei registi indipendenti, dal titolo ‘U.S., segna un cambio di rotta rispettosaga fumettistica di. Con una-fiaba che esplora le contraddizioni del mondo del calcio, il film si svolge nella pittoresca cittadina di Palmi, in Calabria, un luogo che ha una forte connessione personale per i registi. Il lungometraggio, arricchito da un cast eccellente e da una trama coinvolgente, farà il suo debuttoFesta di Roma, nella sezione Gran Public. Il sogno di Don Vincenzo: un agricoltore in pensione e una squadra di calcio in crisi Protagonista di ‘U.S.è Don Vincenzo, interpretato da Rocco Papaleo, un agricoltore in pensione il cui spirito vivace e le idee stravaganti lo rendono un personaggio affascinante.

