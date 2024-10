Maltempo mette in allerta il Ravennate: si valuta la chiusura di scuole e luoghi di aggregazione (Di venerdì 18 ottobre 2024) In relazione all’allerta meteo 'rossa' diramata da Arpae Emilia Romagna per la giornata di domani, il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha nuovamente attivato in Prefettura il Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs) che oggi pomeriggio alle ore 16 si riunirà con tutti i rappresentanti degli Enti Ravennatoday.it - Maltempo mette in allerta il Ravennate: si valuta la chiusura di scuole e luoghi di aggregazione Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) In relazione all’meteo 'rossa' diramata da Arpae Emilia Romagna per la giornata di domani, il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha nuovamente attivato in Prefettura il Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs) che oggi pomeriggio alle ore 16 si riunirà con tutti i rappresentanti degli Enti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Danni del maltempo - l’esperto : «Da anni poniamo il problema. Bisogna smettere di costruire» - L’INTERVISTA. L’ingegner Merati, a lungo direttore della sede di Bergamo dell’Ufficio territoriale regionale: «Dopo che è stato eretto un edificio arriva nei corsi fluviali una quantità di acqua che è 5,5 volte superiore rispetto a prima». (Ecodibergamo.it)

Giuliacci mette in guardia : "Forte maltempo" - le regioni nel mirino - In sé non è un fatto inconsueto, "la vera anomalia è quando abbiamo questo tipo di tempo per settimane o addirittura per mesi". Le previsioni meteo per martedì 8 ottobre indicano l'intensificarsi della perturbazione che ha raggiunto il nord Italia ormai da 24 ore. Sarà accompagnata da "forti e piovosi venti di scirocco", spiega il colonnello Mario Giuliacci, e sono attese piogge in ampie zone ... (Iltempo.it)

Maltempo : Renzi - ‘chi governa capisca necessità rimettere in piedi Italia Sicura’ - Ora spero solo che finalmente chi governa – a qualunque livello – capisca la necessità di rimettere in piedi Italia Sicura”. . L'articolo Maltempo: Renzi, ‘chi governa capisca necessità rimettere in piedi Italia Sicura’ sembra essere il primo su CalcioWeb. (Adnkronos) – “Vicinanza e solidarietà ai cittadini dell?Emilia Romagna. (Calcioweb.eu)