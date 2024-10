Maltempo in Toscana: strade come fiumi. Unità di crisi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Maltempo in Toscana: strade come fiumi. Unità di crisi Maltempo in Toscana, è stata ancora una notte di paura in Toscana. Venturina e Suvereto, provincia di Livorno, sott’acqua. Nubifragi a Siena e Pisa. Ancora Montecatini Val di Cecina con allagamenti. Esondazioni. Viabilità interrotte. Scuole chiuse. Salvata una persona dispersa. Rsa evacuata a Venturina. Alberta Ticciati, sindaca di Campiglia Marittima: “Ci rialzeremo” Jessica Pasquini, sindaca di Suvereto: “Ore difficili”. Allagamenti diffusi e strade chiuse in varie zone del Pisano. La pioggia precipitata abbondantemente e con fortissima intensità ha provocato allagamenti diffusi in diverse zone della città e in particolare sul litorale di Marina di Pisa. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)indiin, è stata ancora una notte di paura in. Venturina e Suvereto, provincia di Livorno, sott’acqua. Nubifragi a Siena e Pisa. Ancora Montecatini Val di Cecina con allagamenti. Esondazioni. Viabilità interrotte. Scuole chiuse. Salvata una persona dispersa. Rsa evacuata a Venturina. Alberta Ticciati, sindaca di Campiglia Marittima: “Ci rialzeremo” Jessica Pasquini, sindaca di Suvereto: “Ore difficili”. Allagamenti diffusi echiuse in varie zone del Pisano. La pioggia precipitata abbondantemente e con fortissima intensità ha provocato allagamenti diffusi in diverse zone della città e in particolare sul litorale di Marina di Pisa.

