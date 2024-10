Maltempo in Toscana, soccorse 30 persone ed evacuata una Rsa (Di venerdì 18 ottobre 2024) Situazione critica per il Maltempo in Toscana, oltre 160 interventi dei vigili del fuoco tra Livorno e Siena. Esondato il Cornia, soccorse almeno 30 persone in difficoltà , evacuata anche una Rsa. Lapresse.it - Maltempo in Toscana, soccorse 30 persone ed evacuata una Rsa Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Situazione critica per ilin, oltre 160 interventi dei vigili del fuoco tra Livorno e Siena. Esondato il Cornia,almeno 30in difficoltà ,anche una Rsa.Â

Maltempo in Toscana - il fiume Cornia rompe gli argini nel Livornese - A Piombino è crollato un ponte in via delle Piagge, dove il rio Verdancio ha tracimato. Maltempo in Toscana (Facebook). Disagi anche a Piombino, Suvereto e nel Senese A Cafaggio, frazione di Campiglia, un uomo è stato soccorso dopo che la strada su cui camminava si è trasformata in un fiume in piena, riuscendo a salvarsi rimanendo aggrappato ad alcuni cartelli stradali. (Lettera43.it)

Maltempo Toscana : esonda l’Elsa - l’acqua invade la 429 nell’Empolese - Non si segnalano persone ferite, ma l’acqua ha invaso tutto in maniera impetuosa, con gravi rischi per chi si trovava a passare in quel momento. Castelfiorentino, 18 ottobre 2024 – Gravi disagi anche nell’Empolese Valdelsa a causa del maltempo. Ci vorrà tempo perché l’acqua si ritiri. Accade a Petrazzi, frazione di Castelfiorentino, dove il fiume Elsa è esondato invadendo la strada 429, una ... (Lanazione.it)

Maltempo in Toscana, esondazioni e trenta opersone soccorse - LIVORNO (ITALPRESS) – Sono 160 gli interventi dei Vigili del Fuoco tra Livorno e Siena: per l'esondazione del Cornia, maggiori criticità a Campiglia Marittima (LI), soccorse 30 persone in difficoltà, e a Suvereto (LI), evacuata una RSA.