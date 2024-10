Maltempo: allagamenti anche a Pisa, situazione critica in Valdicecina (Di venerdì 18 ottobre 2024) E' stata una nottata difficile per la Toscana a causa della forte perturbazione che, come annunciato, ha portato forti piogge e temporali. La zona più colpita quella di Campiglia Marittima, comprese Venturina e Suvereto, nel basso livornese, dove, come rende noto il governatore Eugenio Giani Pisatoday.it - Maltempo: allagamenti anche a Pisa, situazione critica in Valdicecina Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) E' stata una nottata difficile per la Toscana a causa della forte perturbazione che, come annunciato, ha portato forti piogge e temporali. La zona più colpita quella di Campiglia Marittima, comprese Venturina e Suvereto, nel basso livornese, dove, come rende noto il governatore Eugenio Giani

