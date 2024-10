"Madre in carcere". Neonati sepolti, per il tribunale non bastano i domiciliari (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tribunale del Riesame di Bologna ha disposto il carcere per Chiara Petrolini, la 21enne ai domiciliari con l'accusa di omicidio e soppressione di cadavere dopo il ritrovamento dei due corpicini dei Neonati, nel giardino della villetta di Traversetolo, in provincia di Parma. Il Riesame ha accolto integralmente l'appello della Procura di Parma: i giudici hanno disposto la custodia in carcere per l'omicidio del 7 agosto 2024 e per le soppressioni dei due cadaveri, cioé anche per il neonato partorito il 12 maggio 2023. L'esecuzione della misura è però sospesa fino a quando la decisione non sarà definitiva. Le motivazioni sono attese entro il termine di 45 giorni. L'avvocato Nicola Tria, legale difensore di Petrolini, non esclude il ricorso in Cassazione e torna a ribadire che «i domiciliari sono una misura adeguata» per la sua assistita. Iltempo.it - "Madre in carcere". Neonati sepolti, per il tribunale non bastano i domiciliari Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ildel Riesame di Bologna ha disposto ilper Chiara Petrolini, la 21enne aicon l'accusa di omicidio e soppressione di cadavere dopo il ritrovamento dei due corpicini dei, nel giardino della villetta di Traversetolo, in provincia di Parma. Il Riesame ha accolto integralmente l'appello della Procura di Parma: i giudici hanno disposto la custodia inper l'omicidio del 7 agosto 2024 e per le soppressioni dei due cadaveri, cioé anche per il neonato partorito il 12 maggio 2023. L'esecuzione della misura è però sospesa fino a quando la decisione non sarà definitiva. Le motivazioni sono attese entro il termine di 45 giorni. L'avvocato Nicola Tria, legale difensore di Petrolini, non esclude il ricorso in Cassazione e torna a ribadire che «isono una misura adeguata» per la sua assistita.

