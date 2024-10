Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo Scaparro: "Un grande del ’900"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Per alcuni, Il re muore è il il vertice più alto raggiunto dalla creazione drammatica di Eugène Ionesco. Quello che andrà in scena al Teatro Dehon stasera e domani alle 21 è anche l’ultima regia firmata da Maurizio, uno dei più grandi registi italiani, scomparso ad aprile dello scorso anno. Al centro, un re prepotente, interpretato da Edoardo Siravo: non vuole accettare il fatto che la sua ora è vicina, pretendendo di rendere il destino un suddito, come chiunque altro. Siravo, rappresenta un re che dovrebbe essere alla guida dell’universo, ma è soltanto un uomo che sta decadendo "Esatto, è l’aspetto meraviglioso del testo: il re arriva in scena non avendo intuito la deflagrazione della sua vita. La Corte glielo fa notare e lui pian piano si spaventa, comincia a ragionare sul passato, sul presente e sull’eventuale futuro. Una dinamica che tocca tutti".