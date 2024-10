Legge di Bilancio, i tetti alle detrazioni per single e coppie: ecco le simulazioni con le tre fasce di reddito (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella Legge di Bilancio 2025 sono previsti tagli alle detrazioni per single e coppie. Per ottenere risparmi di un miliardo di euro il governo Meloni ha infatti deciso che chi ha un reddito superiore ai 50 mila euro l’anno subirà un calo delle detrazioni, che arriverà al suo massimo per chi è single e guadagna più di 100 mila euro l’anno. Incluse le spese mediche e gli interessi passivi sui mutui. E quelle al 50% sulle ristrutturazioni edilizie. I tetti dell’8%, del 6% e del 4% alle spese detraibili, rispettivamente per le fasce di reddito imponibile fino a 50mila euro lordi, tra 50 mila e 100 mila e oltre 100 mila, porteranno a una significativa penalizzazione. Anche se saranno risparmiate le deduzioni. Come i contributi previdenziali e assistenziali, quelli per le colf e gli assegni al coniuge dopo il divorzio. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nelladi2025 sono previsti tagliper. Per ottenere risparmi di un miliardo di euro il governo Meloni ha infatti deciso che chi ha unsuperiore ai 50 mila euro l’anno subirà un calo delle, che arriverà al suo massimo per chi èe guadagna più di 100 mila euro l’anno. Incluse le spese mediche e gli interessi passivi sui mutui. E quelle al 50% sulle ristrutturazioni edilizie. Idell’8%, del 6% e del 4%spese detraibili, rispettivamente per lediimponibile fino a 50mila euro lordi, tra 50 mila e 100 mila e oltre 100 mila, porteranno a una significativa penalizzazione. Anche se saranno risparmiate le deduzioni. Come i contributi previdenziali e assistenziali, quelli per le colf e gli assegni al coniuge dopo il divorzio.

