Le rubano una collana, gli agenti scoprono che anche la vittima è ricercata per lo stesso reato: arrestati (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli arresti sono stati effettuati a Milano nel primo pomeriggio di ieri. Le forze dell'ordine erano intervenute per il furto compiuto su un bus cittadino da un 18enne che aveva sottratto la collana da 2mila euro a una 29enne. Tuttavia, al momento dell'identificazione gli agenti hanno scoperto come anche la ragazza fosse ricercata dalla giustizia per lo stesso reato. Fanpage.it - Le rubano una collana, gli agenti scoprono che anche la vittima è ricercata per lo stesso reato: arrestati Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli arresti sono stati effettuati a Milano nel primo pomeriggio di ieri. Le forze dell'ordine erano intervenute per il furto compiuto su un bus cittadino da un 18enne che aveva sottratto lada 2mila euro a una 29enne. Tuttavia, al momento dell'identificazione glihanno scoperto comela ragazza fossedalla giustizia per lo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo accerchiano in quattro e gli rubano la collana d'oro : arrestato un membro della banda - La rapina è avvenuta in pieno. Hanno accerchiato un uomo in quattro, armati di spray al peperoncino, per rubargli la collanina. I complici si sono dileguati, la polizia indaga per indentificarli. Arrestato a Milano un egiziano di 25 anni con precedenti, accusato di rapina impropria aggravata. (Milanotoday.it)

Gli rubano la collana in discoteca : percorre 700km per riaverla - Tempo di lettura: < 1 minutoHa percorso quasi 700 chilometri, solo per ottenere nuovamente quella collana in oro che gli fu strappata dal collo durante le vacanze. Hanno individuato il venditore, un 38enne di Portici, e l’hanno messo alle strette: ha consegnato spontaneamente la collana, poi restituita al legittimo proprietario. (Anteprima24.it)