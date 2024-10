Le 6 migliori SPA di lusso a Roma: la guida completa per il 2025 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Roma, oltre alla sua storica bellezza artistica e culturale, è anche una città ideale per chi desidera una pausa di puro benessere. Le migliori SPA di lusso di Roma offrono esperienze esclusive, coniugando innovazione e raffinatezza. Ecco la nostra guida alle 6 SPA più esclusive della capitale, perfette per rigenerare corpo e mente in un contesto di lusso. Elenco e classifica delle migliori 6 SPA di lusso a Roma: Bulgari Spa Roma V-SPA Roma – Hotel Villa Pamphili Hassler Roma – Amorvero SPA Six Senses SPA Roma Cavalieri Grand Spa Club Caschera Spa – Palazzo Montemartini Bulgari Spa Roma: lusso contemporaneo e cura della pelle Al primo posto troviamo la Bulgari Spa, situata all’interno del prestigioso Bulgari Hotel Roma. Questa SPA rappresenta il meglio del lusso contemporaneo e del benessere. Gaeta.it - Le 6 migliori SPA di lusso a Roma: la guida completa per il 2025 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, oltre alla sua storica bellezza artistica e culturale, è anche una città ideale per chi desidera una pausa di puro benessere. LeSPA didioffrono esperienze esclusive, coniugando innovazione e raffinatezza. Ecco la nostraalle 6 SPA più esclusive della capitale, perfette per rigenerare corpo e mente in un contesto di. Elenco e classifica delle6 SPA di: Bulgari SpaV-SPA– Hotel Villa Pamphili Hassler– Amorvero SPA Six Senses SPACavalieri Grand Spa Club Caschera Spa – Palazzo Montemartini Bulgari Spacontemporaneo e cura della pelle Al primo posto troviamo la Bulgari Spa, situata all’interno del prestigioso Bulgari Hotel. Questa SPA rappresenta il meglio delcontemporaneo e del benessere.

