"La gita scolastica", il film di Una Gunjak [TRAILER]

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Arriverà nelle sale italiane dal 7 novembre distribuito da Trentil“La” di Una. Insignito della menzione speciale al 76° Festival di Locarno, ilè stato designato dalla Bosnia – Erzegovina per la corsa al Premio Oscar® 2024 come MigliorInternazionale. Il 6 novembre prossimo aprirà il BalkanFestival di Roma alla presenza dell’autrice, e il 21 novembre prossimo sarà in concorso al Festival Cinema e Donne di Firenze. Nel suo lungometraggio d’esordio, la cineasta di Sarajevo Unascrive e dirige una storia sulle leggerezze dell’adolescenza nel XXI secolo, sui suoi sogni e sullo scontro con la realtà liquida di oggi. Protagonista è Iman, una teenager che per gioco racconta alle compagne di scuola di essere andata a letto con il ragazzo dei suoi sogni.