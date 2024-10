Jonathan Milan nella storia: vince il mondiale con un nuovo incredibile record (Di venerdì 18 ottobre 2024) Jonathan Milan è nella storia. Il friulano di Buja, ai mondiali di ciclismo di pista che si stanno volgendo a Ballerup in Danimarca, ha vinto la medaglio d'oro dell'inseguimento individuale. Jonathan ha fermato il cronometro a 3'59"153 millesimi: nuovo incredibile record del mondo che straccia il Udinetoday.it - Jonathan Milan nella storia: vince il mondiale con un nuovo incredibile record Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024). Il friulano di Buja, ai mondiali di ciclismo di pista che si stanno volgendo a Ballerup in Danimarca, ha vinto la medaglio d'oro dell'inseguimento individuale.ha fermato il cronometro a 3'59"153 millesimi:del mondo che straccia il

Mondiali in pista - Jonathan Milan è oro nell'inseguimento - Sulla pista della 'Super Arena' della località danese l'azzurro, oro olimpico a squadre a Tokyo e oro iridato sempre nell'inseguimento a squadre e sempre nel 2021 a Roubaix, ha offerto una prestazione superlativa, magistrale sotto l'aspetto tattico ma anche della distribuzione delle forze. . Milan, 24 anni di Tolmezzo, ha conquistato il primo oro iridato della carriera a livello individuale. (Agi.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : Jonathan Milan devastante! Conquista l’oro e riporta il record del mondo in Italia! - 48. 40: Eliminata Hernandez 19. Buona serata! 21. Si parte con le qualificazioni del km da fermo maschile e l’Italia ha una carta importante da giocare come quella del campione d’Europa Matteo Bianchi che a gennaio ha stupito tutti, confermando di aver raggiunto un livello molto alto in questa competizione. (Oasport.it)

Jonathan Milan - incredibile impresa! Oro e record mondiale nell’inseguimento su pista - Leggi anche: Maltempo, frana lungo la statale del lago d’Orta: strada chiusa al traffico Un crono che cancella il primato che lo stesso Charlton aveva stabilito poco prima (3’59?304), togliendolo a Filippo Ganna (3’59?636). Media oraria per la distanza dei 4 chilometri di gara 60,212. Grazie a una prestazione incredilbe, uno straordinario Jonathan Milan si è aggiudicato la medaglia d’oro ... (Thesocialpost.it)