JJ Abrams e The Rock annunciano un misterioso progetto insieme

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il regista JJcollaborerà con l’attore e imprenditore Dwayne “The” Johnson a undi prossima realizzazione, secondo un post pubblicato sui social media da Johnson. La star ha condiviso un’immagine di se stesso,ade ad altri due uomini. Nella didascalia si legge che ilche stanno lanciando è “in fase di realizzazione da anni” e “dalla mente di Zak Penn”. In base a quest’ultima parte, sembra che ilsarà una nuova IP, piuttosto che qualcosa di adattato da media esistenti, ma questo è tutto. Questo è tutto ciò che sappiamo finora. Johnson è una delle star più ricche di Hollywood, anche se la scala esatta del suo successo tende a essere molto variabile. Può avere successi modesti come Rampage e Skyscraper tra blockbuster come Jumanji e Fate of the Furious.