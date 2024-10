Infantino dopo il ricorso di FifPro e delle Leghe all’Ue: «Per la Fifa il benessere dei giocatori è una priorità» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha affermato che il benessere dei giocatori “rimane una priorità” per l’organismo di governo del calcio mondiale. Lo ha fatto presente attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram che lo ritrae insieme a David Aganzo, il presidente del sindacato spagnolo Afe. La scorsa settimana i sindacati hanno infatti presentato una denuncia formale contro la Fifa alla Commissione europea. I sindacati e le Leghe hanno accusato la Fifa di abuso di posizione dominante ai sensi del diritto della concorrenza dell’Ue non consultandoli adeguatamente sul calendario delle partite internazionali, che include l’introduzione di una nuova Coppa del mondo per club a 32 squadre la prossima estate. Ilnapolista.it - Infantino dopo il ricorso di FifPro e delle Leghe all’Ue: «Per la Fifa il benessere dei giocatori è una priorità» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il presidente della, Gianni, ha affermato che ildei“rimane una” per l’organismo di governo del calcio mondiale. Lo ha fatto presente attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram che lo ritrae insieme a David Aganzo, il presidente del sindacato spagnolo Afe. La scorsa settimana i sindacati hanno infatti presentato una denuncia formale contro laalla Commissione europea. I sindacati e lehanno accusato ladi abuso di posizione dominante ai sensi del diritto della concorrenza dell’Ue non consultandoli adeguatamente sul calendariopartite internazionali, che include l’introduzione di una nuova Coppa del mondo per club a 32 squadre la prossima estate.

