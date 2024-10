Gaeta.it - Incontro a Roma: le istituzioni dialogano con gli studenti sull’importanza della cultura del rispetto

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, l’IIS “Giorgi – Woolf” diha ospitato un significativopromosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, richiamando l’attenzione su temi cruciali come la violenza di genere e la sensibilizzazione degli. Presenti al confronto, la dirigente scolastica Elena Tropea, il direttore generale dell’USR Lazio Anna Paola Sabatini e il nuovo questore diRoberto Massucci, che ha fatto il suo debutto pubblico nel contesto scolastico. Questoha messo in evidenza non solo l’importanza del dialogo trae giovani, ma anche la necessità di affrontare le problematiche sociali che caratterizzano le zone periferichecapitale.