In treno senza biglietto si rifiuta di acquistarlo e viene poi arrestato per violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale (Di venerdì 18 ottobre 2024) La questura di Verona ha comunicato che, nella giornata di venerdì scorso, il personale della polizia di Stato in servizio presso il Posto di polizia ferroviaria di Legnago, ha arrestato un cittadino marocchino di 21 anni. Le accuse nei suoi confronti sono quelle di «violenza, resistenza a Veronasera.it - In treno senza biglietto si rifiuta di acquistarlo e viene poi arrestato per violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La questura di Verona ha comunicato che, nella giornata di venerdì scorso, il personale della polizia di Stato in servizio presso il Posto di polizia ferroviaria di Legnago, haun cittadino marocchino di 21 anni. Le accuse nei suoi confronti sono quelle di «

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arrestato minorenne a Trento con 30 dosi di cocaina : la polizia intensifica i controlli - La polizia ha informato che il minorenne, durante le operazioni, ha manifestato una barriera linguistica, dichiarando di comprendere solo arabo e spagnolo. Durante l’osservazione, gli agenti hanno notato un continuo via vai di persone che si avvicinavano al giovane. Foto e video rinvenuti sul dispositivo apparivano come prove tangibili della cessione di stupefacenti. (Gaeta.it)

Roma - aggredisce gli agenti e si scaglia contro le auto della Polizia locale : arrestato - ilfaroonline. . Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. it è su GOOGLE NEWS. E’ avvenuto ieri e il responsabile, di nazionalità indiana e 32 anni di età, era già stato denunciato dal personale del V Gruppo ... (Ilfaroonline.it)

Frattamaggiore : tenta di rubare un’auto insieme a due complici. Arrestato dalla Polizia di Stato - In particolare, un agente della Questura di Milano, libero dal servizio, nel transitare in via Vergara a Frattamaggiore, ha notato tre persone intente a forzare lo sportello anteriore di un’auto in sosta e, senza mai perdere di vista i tre soggetti, ha immediatamente contattato i poliziotti del Commissariato di Frattamaggiore che sono tempestivamente intervenuti. (Puntomagazine.it)