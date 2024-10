In bici dal La Rosa al centro, ecco il percorso: "Nessun costo in più per il Comune" (Di venerdì 18 ottobre 2024) BRINDISI – Si partirà dal quartiere La Rosa e si arriverà in piazzale Spalato, costeggiando i rioni Bozzano e Sant’Angelo. La nuova pista ciclabile è stata presentata ieri mattina (giovedì 17 ottobre) dal dirigente dell’ufficio Urbanistica del Comune di Brindisi, l’architetto Fabio Lacinio, ai Brindisireport.it - In bici dal La Rosa al centro, ecco il percorso: "Nessun costo in più per il Comune" Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) BRINDISI – Si partirà dal quartiere Lae si arriverà in piazzale Spalato, costeggiando i rioni Bozzano e Sant’Angelo. La nuova pista ciclabile è stata presentata ieri mattina (giovedì 17 ottobre) dal dirigente dell’ufficio Urbanistica deldi Brindisi, l’architetto Fabio Lacinio, ai

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’ex edicolante ora è ’maglia rosa’ - Decima edizione dello Slow Rally a Guastalla: gara coinvolge auto sportive e d’epoca, vince chi arriva ultimo. Coinvolte persone diversamente abili assistite dall’Anffas. Ana Vitelaru, campionessa di ... (ilrestodelcarlino.it)

“Insieme si può”: in bici e a piedi per sostenere la ricerca sui tumori - “Insieme si può”. E’ il motto coniato per la Bike Run Bike di domenica 13 ottobre a Crescentino. Un evento targato Angry Wheels Mtb & Running, attivissima realtà sportiva che per la prima volta organi ... (giornalelavoce.it)

Bici e-road con motore posteriore: da Bianchi a Pinarello, da Moser a De Rosa, scegli la tua - Acquistare la prima e-road è una scelta che richiede attenzione e una buona conoscenza del settore. Ecco una selezione di biciclette con drive unit disposta nel mozzo posteriore ... (gazzetta.it)