Il 5% degli italiani guida sotto effetto dell' alcol 

AGI - Poco più del 5% degli italiani si mette al volante sotto effetto di alcol, con maggiore frequenza nella fascia di età tra 25 e 34 anni. Lo affermano i dati della sorveglianza Passi Iss relativi al biennio 2022-2023 pubblicati oggi. Solo un intervistato su tre indossa la cintura posteriore, mentre due su 10 non usano il seggiolino per i bambini. Dai dati Passi 2022-2023 emerge che poco più di 5 intervistati su 100 hanno guidato sotto l'effetto dell'alcol nei 30 giorni precedenti l'intervista (avevano assunto due o più unità alcoliche un'ora prima di mettersi alla guida).

