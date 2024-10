I cinque eventi da non perdere nel week end (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dalla musica al teatro, dai mercatini all'enogastronomia, fino alle mostre. I cinque eventi da non perdere nel fine settimana tra venerdì 18 e domenica 20 ottobre a Parma e provincia. Mangiamusica: sabato 19 ottobre Van De Sfroos canta Bob Dylan Ritorna Mangiamusica, format identitario e Parmatoday.it - I cinque eventi da non perdere nel week end Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dalla musica al teatro, dai mercatini all'enogastronomia, fino alle mostre. Ida nonnel fine settimana tra venerdì 18 e domenica 20 ottobre a Parma e provincia. Mangiamusica: sabato 19 ottobre Van De Sfroos canta Bob Dylan Ritorna Mangiamusica, format identitario e

Ex Ilva. Cinque lettere di licenziamento a lavoratori di Ilva in As per sopraggiunti requisiti di età pensionabile . Rizzo - Colautti e Ceraudo : “Nessuna comunicazione preventiva a sindacati e lavoratori. Sit in di protesta lunedì” - Inaccettabili le modalità utilizzate, perchè completamente sbagliate in quanto non vi è stata comunicazione preventiva nè alle organizzazioni sindacali nè ai diretti interessati. Questo è gravissimo. Tarantini Time Quotidiano“Da una parte le nostre richieste di incontro ai commissari, protrattesi invano per nove mesi, dall’altra la notizia ferale delle ultime ore, delle cinque lettere di ... (Tarantinitime.it)

Cinque priorità per l'Italia - Pd Aversa lancia il ciclo di eventi - "Costruire una alleanza nella società, nel Paese e con altre forze politiche, partendo dai temi che incidono più direttamente nella vita dei cittadini per avvicinarli al Partito, coinvolgerli nelle sue attività e nel dibattito sulle principali scelte politiche che si dovranno prendere per il... (Casertanews.it)

Festa del Racconto - 15mila presenze in cinque giornate di eventi - Si è conclusa con il tradizionale doppio finale tra Novi e Carpi la XIX edizione della Festa del Racconto, diretta da Leonardo G. Luccone, dedicata alla forma breve della narrazione, in tutte le sue forme ed espressioni creative. Dopo l’anteprima con Eshkol Nevo dello scorso 16 settembre, tra... (Modenatoday.it)