Gran Sasso l’Acquifero in Pericolo | Cosa Sta Accadendo Davvero?

L'Aquila - Un'accesa polemica sull'acquifero del Gran Sasso sta dominando le cronache locali, con tensioni tra le istituzioni, le aziende coinvolte e la comunità. La situazione, esplosa ieri con un clima di caos, ha visto lavori bloccati e una serie di dichiarazioni contrastanti da parte del Commissario per l'emergenza idrica, della ditta impegnata nei sondaggi e di Ruzzo Reti. Questo ha dato vita a un rimpallo di responsabilità che ha esasperato i cittadini, già provati dai disagi causati dalle operazioni. Negli ultimi giorni, i cittadini hanno sollevato criticità riguardo all'utilità dei sondaggi, mentre l'idea progettuale che sta alla base di questi lavori resta poco chiara.

Urgente riunione sulla sicurezza del Gran Sasso : convocati membri chiave per indagini - Sarà presente anche il direttore generale della ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, per riferire sulle competenze legate al Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione. Tra i partecipanti, si annoverano il governatore Marco Marsilio, il commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Pierluigi Caputi, e i presidenti di Ruzzo Reti S. (Gaeta.it)

Riunione d'urgenza per l'acquifero del Gran Sasso : cosa sta succedendo davvero? - D'Annunzio" a L'Aquila, dopo l’allarme scattato per l’aumento della torbidità delle acque all’interno del Traforo del Gran Sasso. p. p. . A. , Alessia Cognitti, il Presidente di Gran Sasso Acqua S. leggi tutto . . A. , Ivo Pagliari, e il. Il Presidente della Commissione Vigilanza, Sandro Mariani, ha convocato una riunione d’urgenza per martedì 22 ottobre alle ore 10:00 presso la Sala "G. (Abruzzo24ore.tv)

Emergenza Gran Sasso : rischio per l'acqua potabile e traffico nel caos - L'Aquila - Ruzzo Reti rassicura sulla qualità dell'acqua, ma il prefetto potrebbe intervenire per proteggere 700mila cittadini. . . L’incertezza durerà almeno fino ai due incontri tecnici previsti a Roma per lunedì e martedì, quando si discuterà della possibile rottura del collettore di drenaggio principale nella galleria direzione Roma-Teramo, che avrebbe portato a un incremento della torbidità ... (Abruzzo24ore.tv)