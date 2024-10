Velvetmag.it - Giorgia torna con un nuovo singolo

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Mentre proseguono gli impegni televisivi,non abbandona la sua musica. Reduce dai festeggiamenti dei suoi primi 30 anni di carriera, la cantante pubblica oggi, 18 ottobre, il suoche i fan sperano sia apripista per unprogetto discografico. Sta facendo furore alla guida di X Factor, marimane fedele al suo percorso musicale, nonostante gli impegni televisivi. L’artista, infatti, pubblica oggi, 18 ottobre, ilche inaugura l’inizio di una nuova fase, dopo 30 anni dall’inizio della sua carriera.: nuovi progetti in corso, foto Ansa – VelvetMagÈ stato un anno ricco di emozioni per, che ancora non accennano a finire. La cantante ha, infatti, iniziato il 2024 debuttando a febbraio sul palco dell’Ariston come co-conduttrice.