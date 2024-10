Genoa Bologna nel segno Mihajlovic: da Vogliacco al nipote Leone Sinisa (Di venerdì 18 ottobre 2024) Bologna, 18 ottobre 2024 – Il Bologna di Vincenzo Italiano è al lavoro per il ritorno in campo dopo la pausa per la Nations League. I rossoblù sabato 19 sono di scena alle 15 a Marassi contro il Genoa, in un match importante per cercare la seconda vittoria stagionale. Un match che oltre al valore sportivo avrà anche un significato emotivo importante, una storia di destini incrociati che si lega al Bologna del recente passato e in particolare a Sinisa Mihajlovic. Tra le fila del Grifone c’è infatti Alessandro Vogliacco, marito di Virginia Mihajlovic, figlia dell’indimenticato allenatore del Bologna che meno di un mese fa ha dato alla luce Leone Sinisa. Ilrestodelcarlino.it - Genoa Bologna nel segno Mihajlovic: da Vogliacco al nipote Leone Sinisa Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – Ildi Vincenzo Italiano è al lavoro per il ritorno in campo dopo la pausa per la Nations League. I rossoblù sabato 19 sono di scena alle 15 a Marassi contro il, in un match importante per cercare la seconda vittoria stagionale. Un match che oltre al valore sportivo avrà anche un significato emotivo importante, una storia di destini incrociati che si lega aldel recente passato e in particolare a. Tra le fila del Grifone c’è infatti Alessandro, marito di Virginia, figlia dell’indimenticato allenatore delche meno di un mese fa ha dato alla luce

Genoa Bologna - i convocati di Italiano tra tanti infortunati - Spero che i gol inizi a farli anche qui, non solo in Nazionale (ride, ndr)". Centrocampisti: Fabbian, Freuler, Moro, Pobega, Urbanski. I convocati per Genoa-Bologna Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski. "Purtroppo è così - esordisce Italiano -, mi dispiace perché si parla sempre che dopo le soste si può lavorare bene, invece tornano giocatori infortunati e con minuti in più sulle gambe. (Sport.quotidiano.net)

Emergenza in casa Bologna : Italiano affronta le assenze in vista del match contro il Genoa - L’allenatore si aspetta una risposta concreta dal suo attaccante, che rappresenta una chiave per ritrovare il giusto dinamismo offensivo. Italiano ha sottolineato le difficoltà patite dal giocatore per via di un problema alla caviglia che gli ha impedito di esprimere al meglio il proprio potenziale. (Gaeta.it)

Gilardino prepara il Genoa per la sfida cruciale contro il Bologna - malgrado gli infortuni - Gilardino ha dichiarato che, sebbene il Genoa abbia utilizzato spesso il modulo a tre in difesa, ci sono stati momenti in cui si è adattato a un sistema a quattro. Questo legame con il club è ulteriormente rafforzato dalla risposta calorosa dei tifosi, che hanno mostrato sostegno incondizionato anche in condizioni avverse. (Gaeta.it)