Farmaceutica da Silva Gilead | Insieme nella ricerca per un mondo più in salute

Roma, 17 ott. (Adnkronos salute) - "Iniziative come questa significano molto per noi. Vogliono dire soprattutto due cose: collaborazione e orgoglio. La missione della nostra azienda è rendere il mondo un luogo più sano per tutti, ma siamo consapevoli che questa missione non possiamo compierla da soli. Abbiamo la ricerca, ma anche la ricerca non possiamo farla da soli. Solo lavorando e collaborando Insieme alla società scientifica e alle associazioni pazienti, alle istituzioni e a tutti gli stakeholder possiamo raggiungere questo obiettivo".

In questo pazzo mondo - parlare di salute mentale è sempre più necessario - Perché, come dice l’Oms, salute mentale non è semplice assenza di disturbi, ma capacità di rimanere in equilibrio, sapendo affrontare le avversità. Questo l’allarme lanciato in questi giorni dal Collegio nazionale dei direttori dei Dipartimenti di Salute mentale che richiede un investimento straordinario di almeno 2 miliardi per non far letteralmente collassare il sistema attuale di servizi. (Ilfoglio.it)

L'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano quarta al mondo per qualità della ricerca nella classifica THE - Con un punteggio di 99 in questa voce è superata solo dal Massachusetts Institute of Technology (99. UniSR raggiunge il top score (tra 98. 3). Dall'università sottolineano che "anche nelle aree della didattica, dell'ambiente di ricerca e dell'industria, l'ateneo si posiziona sopra i risultati medi conseguiti dalle altre istituzioni classificate e anche nelle prospettive internazionali il ... (Ilgiorno.it)

Cicoria - è un grande sbaglio buttare l’acqua di cottura : è un toccasana per la nostra salute - ti rimette al mondo - Prepararla poi è semplicissimo: basta far bollire la cicoria per 15-20 minuti in tre litri d’acqua per ogni chilo di verdura. Perfetta con la pasta, ottima bollita e superlativa come ripieno per una golosa focaccia, la cicoria è una di quelle piante che la natura ci offre generosamente quando ne abbiamo più bisogno, come in primavera, momento ideale per depurare il nostro organismo. (Velvetmag.it)