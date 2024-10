Estensione orario scolastico, formazione docenti, scuole innovative: cosa prevede il DOCUMENTO programmatico di Bilancio 2025 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Trasmesso alla Commissione UE, all'Eurogruppo e al Parlamento il DOCUMENTO programmatico di Bilancio (DPB) 2025. Il testo contiene la struttura della legge di Bilancio 2025, ora sotto valutazione a Bruxelles. Per quanto riguarda l'istruzione la spesa in rapporto al PIL si attesta in media sul 3,8% nel quinquennio 2020-2024 (3,6% nel 2023). L'articolo Estensione orario scolastico, formazione docenti, scuole innovative: cosa prevede il DOCUMENTO programmatico di Bilancio 2025 . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Trasmesso alla Commissione UE, all'Eurogruppo e al Parlamento ildi(DPB). Il testo contiene la struttura della legge di, ora sotto valutazione a Bruxelles. Per quanto riguarda l'istruzione la spesa in rapporto al PIL si attesta in media sul 3,8% nel quinquennio 2020-2024 (3,6% nel 2023). L'articoloildi

Importante riforma sull’affidamento dei minori : le novità per i Comuni in arrivo dalla legge di Bilancio 2025 - Con la nuova norma, si intende supportare anche gli enti più piccoli, che in passato hanno sofferto per la mancanza di risorse destinate alla tutela e al mantenimento dei minori. Ultimo aggiornamento il 17 Ottobre 2024 da Laura Rossi Facebook WhatsApp Twitter . Le parole di D’Incecco evidenziano la volontà della Lega di mettere al centro della propria azione politica i bisogni delle ... (Gaeta.it)

AssoBirra richiede al governo una riduzione delle accise sulla birra nella Legge di Bilancio 2025 - Questa richiesta si inserisce in un contesto di contrazione del mercato birrario e aumento delle pressioni inflattive, costituendo un tema cruciale per l’industria e per la dieta alimentare degli italiani. Facebook WhatsApp Twitter Mentre ci avviciniamo all’approvazione della Legge di Bilancio 2025, AssoBirra lancia un appello al governo italiano per ridurre le accise sulla birra di 2 ... (Gaeta.it)

Bilancio 2025 : 15 miliardi per lavoratori e pensionati - incentivi per la famiglia e nuove pensioni - Il tutto, come sottolineato dalla Premier, senza aumentare la pressione fiscale, nonostante le difficoltà di bilancio che caratterizzano il contesto economico attuale. La Premier ha dichiarato che entro il 2025 il Fondo arriverà a 136,5 miliardi di euro, mentre nel 2026 raggiungerà i 140 miliardi. Tra gli ambiti prioritari ci sono la difesa e l'innovazione tecnologica, settori considerati ... (Ilfogliettone.it)