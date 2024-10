Eros Di Ronza, il rapinatore ucciso a forbiciate insultato sui social: “Un delinquente in meno, non ci mancherai” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Omicidio all’alba di giovedì 17 ottobre a Milano. Un uomo, Eros Di Ronza, è stato trovato morto a causa di una o più coltellate per strada, in via Giovanni da Cermenate. Secondo le prime informazioni la vittima sarebbe stata uccisa dal titolare di un bar durante un furto intorno alle 5.30 del mattino. Il bottino, trovato all’esterno del locale, sarebbero alcuni mazzetti di “Gratta e vinci” che il rapinatore avrebbe provato a portare via. Intanto sui social monta la rabbia contro l’ennesimo reato compiuto a Milano, città ritenuta ormai insicura e pericolosa dalla maggior parte dei suoi residenti. Nessuna pietà dalla rete per il rapinatore ammazzato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Polizia di Stato e i soccorritori del 118. Per la vittima non c’è stato nulla da fare ed è stato dichiarato il decesso. Thesocialpost.it - Eros Di Ronza, il rapinatore ucciso a forbiciate insultato sui social: “Un delinquente in meno, non ci mancherai” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Omicidio all’alba di giovedì 17 ottobre a Milano. Un uomo,Di, è stato trovato morto a causa di una o più coltellate per strada, in via Giovanni da Cermenate. Secondo le prime informazioni la vittima sarebbe stata uccisa dal titolare di un bar durante un furto intorno alle 5.30 del mattino. Il bottino, trovato all’esterno del locale, sarebbero alcuni mazzetti di “Gratta e vinci” che ilavrebbe provato a portare via. Intanto suimonta la rabbia contro l’ennesimo reato compiuto a Milano, città ritenuta ormai insicura e pericolosa dalla maggior parte dei suoi residenti. Nessuna pietà dalla rete per ilammazzato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Polizia di Stato e i soccorritori del 118. Per la vittima non c’è stato nulla da fare ed è stato dichiarato il decesso.

Pregiudicato e con tre figli minorenni : chi era Eros Di Ronza - il rapinatore ucciso con le forbici dal titolare di un bar a Milano - . L’uomo aveva tentato una rapina con un complice, poi fermato, in un locale della zona, ma è stato inseguito e colpito a morte dal titolare dell’attività di origine cinese. Il 37enne è stato ucciso ieri, 17 ottobre, all’alba in via Giovanni da Cermenate alla periferia sud di Milano. Quest’ultimo è stato arrestato per omicidio insieme a un’altra persona. (Open.online)

Eros Di Ronza ucciso a forbiciate per un pugno di Gratta e Vinci - lo sfogo sui social contro il ladro morto : «Non ci mancherai» - Nelle sue intenzioni doveva un 'colpo facile': l'arrivo in sella a uno scooter rubato, il buio delle 5 del mattino di ieri, la serranda divelta con un cric o un piede di porco, il blitz... (Leggo.it)

Ladro ucciso a colpi di forbici : la morte di Eros Di Ronza è omicidio o legittima difesa? La sequenza choc - Qualcuno in zona Corvetto dice di averlo riconosciuto nelle immagini registrate dalla telecamera interna del suo locale, indicandolo come la persona che si presentò un giorno di agosto e attirò l’attenzione per gli sguardi insistenti proprio verso gli occhi elettronici per memorizzarne la posizione. (Ilgiorno.it)