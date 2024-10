Capri regole e scelte per il turismo del futuro | i sindaci si confrontano con il ministro Santanché

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024), destinazione turistica tra le più rinomate al mondo, si impegna a trovare una strada per un governo sostenibile e responsabile delcercando di rispondere al problema dell’ “overtourism”, e decide di farsi parte attiva per poter dare risposte concrete, come soluzioni possibili e strumenti normativi adeguati. Questi temi animeranno la discussione nel convegno “per ildel” che si terrà sabato 19 ottobre 2024 ore 15, a, presso la Fondazione Serena Messanelli. Un momento di riflessione e confronto con le istituzioni e idi prestigiose località italiane accomunate dal fenomeno che sta affliggendo i centri urbani a più elevata densità turistica.