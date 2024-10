Tvplay.it - Bufera Milan, furia Fonseca: il messaggio non lascia dubbi

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Duro sfogo del tecnico rossonero alla vigilia del rientro in campo, le sue parole sono chiarissime. Ilsi prepara alla sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A, in programma per domani contro l’Udinese. Se di solito, però, la sosta per le Nazionali aiuta le squadre a raccogliere le idee e a riposare in vista del rientro in campo, questa pausa ha fatto da alimentatore per ilnon le manda a dire, duro sfogo in conferenza (LaPresse) tvplay.itI rossoneri sono reduci dalla brutta sconfitta per 2-1 contro la Fiorentina, in un match disastroso per gli uomini di Paulo, che nel corso della sosta ha avuto quindi tutto il tempo per pensare ai problemi della squadra e ad accumulare rabbia sportiva. Contro l’Udinese sarà un match fondamentale per il, che al momento è distante due punti dai bianconeri in classifica.