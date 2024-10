Aumento del turismo a Ladispoli: +15% nel gettito dell’imposta di soggiorno rispetto al 2023 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I recenti dati provenienti dalla ragioneria comunale di Ladispoli hanno rivelato un sostanziale incremento nel settore turistico della città, con una crescita del 15% delle entrate dall’imposta di soggiorno rispetto all’anno precedente. Questo risultato, sottolineato dal Sindaco Alessandro Grando e dall’Assessore al turismo Marco Porro, attesta non solo l’attrattività di Ladispoli come meta turistica, ma anche l’efficacia delle strategie adottate per promuovere il territorio. Riflessioni sul risultato turistico Il Sindaco Alessandro Grando ha espresso grande soddisfazione riguardo ai numeri presentati, evidenziando come l’Aumento del 15% delle entrate derivi da un crescente interesse verso Ladispoli. Gaeta.it - Aumento del turismo a Ladispoli: +15% nel gettito dell’imposta di soggiorno rispetto al 2023 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I recenti dati provenienti dalla ragioneria comunale dihanno rivelato un sostanziale incremento nel settore turistico della città, con una crescita del 15% delle entrate dall’imposta diall’anno precedente. Questo risultato, sottolineato dal Sindaco Alessandro Grando e dall’Assessore alMarco Porro, attesta non solo l’attrattività dicome meta turistica, ma anche l’efficacia delle strategie adottate per promuovere il territorio. Riflessioni sul risultato turistico Il Sindaco Alessandro Grando ha espresso grande soddisfazione riguardo ai numeri presentati, evidenziando come l’del 15% delle entrate derivi da un crescente interesse verso

