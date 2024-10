ATP Anversa, Hugo Gaston e Jiri Lehecka approdano in semifinale: sconfitti de Minaur e Tsitsipas (Di venerdì 18 ottobre 2024) Definito il quadro dei qualificati alle semifinali dell’ATP250 di Anversa. Sul veloce indoor belga, battute d’arresto impreviste per Alex de Minaur e Stefanos Tsitsipas. L’australiano (n.9 del mondo) è apparso molto lontano dalla sua miglior condizione ed è stato sorpreso dalla verve dell’estroso francese Hugo Gaston, non certo uno specialista dei campi veloci. Il mancino transalpino (n.77 ATP) si è imposto con il punteggio di 6-3 3-6 7-5 e incrocerà nelle semifinali lo spagnolo Roberto Bautista Agut. L’iberico sta vivendo una seconda giovinezza in questa fase della stagione, vista l’affermazione contro il canadese Felix Auger-Aliassime (n.21 ATP) per 3-6 6-2 7-6 (6). Una notizia utile anche in ottica Coppa Davis. Niente da fare, come detto, per Tsitsipas (n.11 del ranking). Il greco ha ceduto al cospetto dei colpi potenti del ceco Jiri Lehecka (n.33 ATP) sullo score di 6-4 6-4. Oasport.it - ATP Anversa, Hugo Gaston e Jiri Lehecka approdano in semifinale: sconfitti de Minaur e Tsitsipas Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Definito il quadro dei qualificati alle semifinali dell’ATP250 di. Sul veloce indoor belga, battute d’arresto impreviste per Alex dee Stefanos. L’australiano (n.9 del mondo) è apparso molto lontano dalla sua miglior condizione ed è stato sorpreso dalla verve dell’estroso francese, non certo uno specialista dei campi veloci. Il mancino transalpino (n.77 ATP) si è imposto con il punteggio di 6-3 3-6 7-5 e incrocerà nelle semifinali lo spagnolo Roberto Bautista Agut. L’iberico sta vivendo una seconda giovinezza in questa fase della stagione, vista l’affermazione contro il canadese Felix Auger-Aliassime (n.21 ATP) per 3-6 6-2 7-6 (6). Una notizia utile anche in ottica Coppa Davis. Niente da fare, come detto, per(n.11 del ranking). Il greco ha ceduto al cospetto dei colpi potenti del ceco(n.33 ATP) sullo score di 6-4 6-4.

