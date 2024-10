Arrestato per droga l’assassino di Simonetta, figlia 11enne del magistrato Alfonso Lamberti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sottoposto ai domiciliari per droga Antonio Pignataro; il 67enne aveva confessato di avere partecipato all'agguato in cui era stata uccisa la figlia del magistrato Alfonso Lamberti. Fanpage.it - Arrestato per droga l’assassino di Simonetta, figlia 11enne del magistrato Alfonso Lamberti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sottoposto ai domiciliari perAntonio Pignataro; il 67enne aveva confessato di avere partecipato all'agguato in cui era stata uccisa ladel

