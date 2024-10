Arrestato minorenne a Trento con 30 dosi di cocaina: la polizia intensifica i controlli (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio preoccupante ha scosso la città di Trento, con un minorenne Arrestato per possesso di droga. La polizia locale ha intercettato il giovane, sorpreso con un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti e denaro contante. Il fatto solleva interrogativi sulla diffusione del traffico di droga tra i giovani e sulla necessità di interventi mirati da parte delle autorità. Segnalazioni e intervento della polizia Martedì pomeriggio, gli agenti della polizia locale hanno ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini che frequentano la pista ciclabile lungo l’Adige. I passanti avevano notato un comportamento sospetto da parte di un giovane, che si trovava in una zona adiacente al percorso ciclopedonale verso Lavis, nelle vicinanze del torrente Avisio. Gaeta.it - Arrestato minorenne a Trento con 30 dosi di cocaina: la polizia intensifica i controlli Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio preoccupante ha scosso la città di, con unper possesso di droga. Lalocale ha intercettato il giovane, sorpreso con un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti e denaro contante. Il fatto solleva interrogativi sulla diffusione del traffico di droga tra i giovani e sulla necessità di interventi mirati da parte delle autorità. Segnalazioni e intervento dellaMartedì pomeriggio, gli agenti dellalocale hanno ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini che frequentano la pista ciclabile lungo l’Adige. I passanti avevano notato un comportamento sospetto da parte di un giovane, che si trovava in una zona adiacente al percorso ciclopedonale verso Lavis, nelle vicinanze del torrente Avisio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Firenze - accoltella il figlio minorenne a un braccio : arrestato - L’episodio in questione, avvenuto di fronte anche ai fratellini della vittima, non sarebbe il primo subito dal minore, che già lo scorso anno, sempre a seguito di una lite, avrebbe riportato altre importanti lesioni con significative ripercussioni fisiche. Firenze, 17 ottobre 2024 - Accoltella il figlio minorenne a seguito di una lite ma viene bloccato dagli agenti. (Lanazione.it)

Arrestato un minorenne a Giugliano per furto d’auto : innescato inseguimento ad alta velocità - La perquisizione e l’arresto Dopo l’arresto, i Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione approfondita del giovane, dalla quale sono emersi strumenti utilizzati per attività illecite. Ultimo aggiornamento il 15 Ottobre 2024 da Donatella Ercolano Facebook WhatsApp Twitter . Facebook WhatsApp Twitter A Giugliano in Campania, un episodio di criminalità minorile ha segnato la notte ... (Gaeta.it)

Molesta il figlio minorenne di una coppia di amici : arrestato 70enne - A Sondrio, un anziano di 70 anni è stato condannato dal giudice per reato di violenza ai danni di un minore che frequentava assiduamente la sua abitazione. Dovrà scontare la pena a casa con il divieto di comunicare con persone che non abitano con lui.Continua a leggere . (Fanpage.it)