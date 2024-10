Gaeta.it - Apertura al pubblico della mostra dedicata a Sir William e Lady Hamilton: eventi a Napoli dal 25 ottobre 2023

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 25fino al 2 marzo 2025, le Gallerie d’Italia diospitano unadi grande rilevanza culturale intitolata “Sir“. Curata da Francesco Leone e Fernando Mazzocca, l’esposizione mette in evidenza la figura di, un influente ambasciatore inglese alla corte di Ferdinando IV di Borbone nel XVIII secolo, nonché la leggendaria Emma. Composta da settantotto opere prestate da prestigiosi musei nazionali e internazionali, questa rassegna intende rivisitare la straordinaria vita di, il suo impatto culturale e scientifico, nonché la sua notorietà in un’epoca storica caratterizzata da fervore illuminista. La vita e l’opera di, nato nel 1730, è conosciuto non solo come diplomatico, ma anche come antiquario e vulcanologo.